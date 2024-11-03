Тикнизян — о продлении контракта с «Локомотивом»: пока не было никакой конкретики

Крайний защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о пролонгации трудового соглашения с клубом.

«Действительно, на сегодняшний день мы с «Локомотивом» не обсуждали новый контракт. Мне говорили, что это есть в планах. Но пока не было никакой конкретики. Клуб будет обсуждать новое соглашение с моим агентом, и, только когда придут к общему пониманию, подключат меня. Я только рад и двумя руками за диалог, тем более с клубом, в котором играю уже три года», – приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Действующее трудовое соглашение Тикнизяна с клубом рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности защитник провёл на поле 838 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

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