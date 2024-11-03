«Акрон» — «Крылья Советов»: хозяева ушли на перерыв, лидируя в счёте

В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На момент написания новости команды ушли на перерыв. Счёт 1:0 в пользу «Акрона». Отличился защитник Родригу Эшковал.

На данный момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Крылья Советов» заработали 12 очков и располагаются на 10-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.