Рафинья объяснил, почему он и Ямаль не остановили «эль класико» из-за расистских выкриков

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался о ситуации с расистскими оскорблениями, которые были направлены в его адрес, а также в сторону 17-летнего вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля во время матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:1).

— Почему ты и Ламин Ямаль не потребовали остановить «эль класико» в связи с расистскими оскорблениями в ваш адрес?

— Все люди по-разному реагируют на подобное. Конечно, нас это беспокоит, но мы делали свою работу. Понимаем, что болельщики соперника могут сделать всё, чтобы помешать нам. По этой причине мы должны быть сосредоточенными, когда они оскорбляют нас. Я и Ламин слышали, что они что-то кричали нам, но мы не совсем понимали, что именно. После матча мы посмотрели видео и тогда осознали, что они выкрикивали», — приводит слова Рафиньи El Pais.

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