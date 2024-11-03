Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Локомотива» Карпукас: Батраков полностью заслужил все хвалебные слова о себе

Хавбек «Локомотива» Карпукас: Батраков полностью заслужил все хвалебные слова о себе
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о своём одноклубнике Алексее Батракове.

«Я спокойно отношусь к тому, что многие только и говорят, что о Батракове. Каждый получает свою славу. Но он молодец. Алексей полностью заслужил все хвалебные слова о себе», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

На данный момент 19-летний Батраков возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, записав в свой актив восемь голов. Батраков является воспитанником «Локомотива». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексея в € 5 млн.

Материалы по теме
Игрок «Локомотива» Карпукас: без Батракова и Баринова в матче с «Рубином» было тяжело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android