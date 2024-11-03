Хавбек «Локомотива» Карпукас: Батраков полностью заслужил все хвалебные слова о себе

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о своём одноклубнике Алексее Батракове.

«Я спокойно отношусь к тому, что многие только и говорят, что о Батракове. Каждый получает свою славу. Но он молодец. Алексей полностью заслужил все хвалебные слова о себе», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

На данный момент 19-летний Батраков возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, записав в свой актив восемь голов. Батраков является воспитанником «Локомотива». Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексея в € 5 млн.