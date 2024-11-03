Защитник «Рубина» Ашурматов: Файзуллаев сейчас один из главных талантов Узбекистана

Центральный защитник «Рубина» Рустам Ашурматов поделился мнением об атакующем полузащитнике ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве, с которым они являются партнёрами по сборной Узбекистана.

«Аббос — хороший футболист и парень. С ним мы постоянно на связи. Следующий матч у нас с ЦСКА, будет интересно встретиться. Но когда играем друг против друга, мы перестаём быть друзьями. Сейчас он один из главных талантов Узбекистана», — сказал Ашурматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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