Игрок «Спартака» Медина высказался о свисте болельщиков ЦСКА в свой адрес

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина ответил на вопрос, что он испытывал, когда болельщики ЦСКА освистали его после выхода на замену в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0, а Медина, ранее выступавший в составе армейцев, стал автором второго гола своей команды.

«Ничего не испытывал, когда фанаты ЦСКА освистывали меня. Я не думал об этом. Мои мысли были сосредоточены только на том, чтобы помочь «Спартаку». Потому что перед моим появлением на поле счёт был 1:0, была тяжёлая игра. Мотивировало ли это меня показать свою лучшую игру? Нет. Повторюсь, не думал об этом. Я был сфокусирован лишь на игре и на том, чтобы помочь «Спартаку», — приводит слова Медины «РБ Спорт».

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.