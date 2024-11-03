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«Реал» разорвал отношения с организаторами «Золотого мяча» — Marca

«Реал» разорвал отношения с организаторами «Золотого мяча» — Marca
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Мадридский «Реал» разорвал отношения с организаторами церемонии «Золотой мяч», особенно с журналом France Football, после того, как крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор не выиграл эту престижную награду. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «Королевский клуб» исключил любые контакты с УЕФА, кроме вопросов по организации матчей. В «Реале» считают, что теперь Винисиусу вряд ли когда-либо вручат «Золотой мяч», в то время как сам бразильский футболист не понимает, что ещё ему нужно сделать для получения этой награды.

Напомним, «Золотой мяч» — 2024 был вручён полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. «Реал» проигнорировал церемонию вручения приза. Ранее в СМИ появилась информация, что в день мероприятия «сливочным» сообщили, что Винисиус не выиграет «Золотой мяч», хотя до этого их уведомили об обратном.

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