«Акрон» — «Крылья Советов»: Артём Дзюба удвоил преимущество хозяев
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В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20' 2:0 Дзюба – 72'
На 72-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба сделал счёт 2:0.
На данный момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Крылья Советов» заработали 12 очков и располагаются на 10-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.
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