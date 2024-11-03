«Пойдём шаг за шагом». Денисов — о борьбе «Спартака» за чемпионство в РПЛ

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о борьбе красно-белых за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

— Что ты можешь сказать тем людям, которые говорят, что чемпионат для «Спартака» закончен и осталась только борьба за Кубок?

— Я изучал историю. В 90-е команда была на подъёме. Если был маленький спад, сразу много кто говорил, что сезон закончен и так далее. К сожалению или к счастью, люди будут всегда говорить в хорошем ключе или плохом ключе. К этому надо относиться абсолютно нормально.

Когда ты хочешь добиться какой-то большой цели, то для тебя она кажется чем-то большим. Но когда ты идёшь постепенно, шаг за шагом, ты её и добиваешься. Мы так и пойдём — шаг за шагом, — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч.