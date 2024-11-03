Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ

Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20'     2:0 Дзюба – 72'    

На 20-й минуте португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал вывел тольяттинцев вперёд. На 72-й минуте нападающий хозяев Артём Дзюба забил второй гол в ворота самарцев. На 90+2-й минуте форвард «Крыльев» Иван Сергеев не смог реализовать 11-метровый удар, пробив мимо ворот.

На данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 14 матчей. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 10-й строчке.

Материалы по теме
«Крылья Советов» назвали «Акрон» квадробером из-за маскота тольяттинцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android