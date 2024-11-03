Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ

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Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

На 20-й минуте португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал вывел тольяттинцев вперёд. На 72-й минуте нападающий хозяев Артём Дзюба забил второй гол в ворота самарцев. На 90+2-й минуте форвард «Крыльев» Иван Сергеев не смог реализовать 11-метровый удар, пробив мимо ворот.

На данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 14 матчей. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 10-й строчке.