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Сафонов впечатлил Энрике и может выйти в стартовом составе на матч с «Атлетико» — L’Equipe

Сафонов впечатлил Энрике и может выйти в стартовом составе на матч с «Атлетико» — L’Equipe
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может выйти в стартовом составе парижской команды на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», который состоится 6 ноября. Об этом сообщает L’Equipe.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, главный тренер французского гранда Луис Энрике остался доволен игрой Сафонова во встрече 10-го тура Лиги 1 с «Лансом» (1:0). Также подчёркивается, что испанский специалист уже несколько недель думает о смене иерархии вратарей в команде.

Матч «ПСЖ» с «Атлетико» пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в двух из которых отыграл «на ноль».

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