Кечинов: в игре ЦСКА — «Спартак» было мало красивых комбинаций и много неспортивной борьбы

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Как болельщику мне бы хотелось видеть больше красивых комбинаций и взаимодействий — всё то, за что мы любим футбол. К сожалению, в дерби ЦСКА — «Спартак» этого было очень мало. Зато был переизбыток неспортивной борьбы и грязных фолов. Отсюда и три удаления, жёлтые карточки. Как и предполагал, что результат будет предопределён за счёт индивидуальных действий отдельных футболистов — вчера это проделал и исполнил Бонгонда. Игра шла до забитого мяча.

В первом тайме практически не было моментов, только борьба. Во втором тайме опять всё перешло на борьбу и постоянные стычки. Когда ЦСКА остался в меньшинстве, «Спартак» этим воспользовался — Медина исполнил великолепно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.