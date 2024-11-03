Дьяков сравнил потасовку в дерби с дракой на матче ЦСКА — «Сатурн» 2004 года

Бывший центральный защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о драке, произошедшей в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА играл со «Спартаком» (0:2). По итогам конфликта красные карточки получили защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

«Все помнят мордобой ЦСКА и «Сатурна», там была драка – по 10 матчей дисквалификации дали. А здесь больше на эмоциях была толкотня, вроде Роша ударил, но особо-то и драки не было. Кто-то толкался, кто-то орал, а кто-то визжал. Ничего особенного», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Напомним, матч «Сатурн» — ЦСКА состоялся 29 августа 2004 года. В той игре красно-синие одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Дмитрий Кириченко.

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