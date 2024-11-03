Хесус Медина: отпраздновал гол в ворота ЦСКА с уважением, Москва красно-белая!

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина рассказал о праздновании своего гола в ворота ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. Напомним, ранее парагваец выступал в составе армейцев.

– Вы праздновали гол в ворота своей бывшей команды?

– Я отпраздновал гол в ворота ЦСКА с уважением. Я помню, что раньше играл в этой команде. Поэтому отпраздновал с моими одноклубниками, но с уважением.

– После победы в дерби можете сказать, что Москва красно-белая?

– Да (смеётся). «Спартак» победил ЦСКА, Москва красно-белая! — приводит слова Медины «РБ Спорт».

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.