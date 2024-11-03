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Хесус Медина: отпраздновал гол в ворота ЦСКА с уважением, Москва красно-белая!

Хесус Медина: отпраздновал гол в ворота ЦСКА с уважением, Москва красно-белая!
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Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина рассказал о праздновании своего гола в ворота ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. Напомним, ранее парагваец выступал в составе армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

– Вы праздновали гол в ворота своей бывшей команды?
– Я отпраздновал гол в ворота ЦСКА с уважением. Я помню, что раньше играл в этой команде. Поэтому отпраздновал с моими одноклубниками, но с уважением.

– После победы в дерби можете сказать, что Москва красно-белая?
– Да (смеётся). «Спартак» победил ЦСКА, Москва красно-белая! — приводит слова Медины «РБ Спорт».

На данный момент московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков за 14 встреч. ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка.

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