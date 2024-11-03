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Олег Кононов прокомментировал разгромную победу «Торпедо» в матче с «Аланией»

Олег Кононов прокомментировал разгромную победу «Торпедо» в матче с «Аланией»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал победу в матче 17-го тура Мелбет Первой лиги с «Аланией» (3:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
3 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Роганович – 23'     2:0 Коледин – 62'     3:0 Максимов – 86'    
Удаления: нет / Плиев – 21'

«Настроение хорошее после игры. Мы выиграли 3:0 у серьёзного соперника и завершили первый круг на первом месте. Это, безусловно, радует. Но игра была непростой, и счёт 3:0, возможно, не совсем отражает её реальное течение. Был момент, когда после нашей потери мяча «Алания» создала опасный момент, и мяч попал в штангу. Виталий (Ботнарь) задел его рукой, и это нас спасло. Этот эпизод был ключевым — могло всё повернуться иначе, даже несмотря на то что мы играли в большинстве.

Были и ошибки, особенно в первом тайме, когда мы теряли мячи, а соперник отвечал контратаками. Нужно продолжать работать и разбирать эти моменты. Но в целом ребята — молодцы, все старались, никто не выпадал. Замены тоже усилили игру», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

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