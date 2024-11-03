Олег Кононов прокомментировал разгромную победу «Торпедо» в матче с «Аланией»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал победу в матче 17-го тура Мелбет Первой лиги с «Аланией» (3:0).

«Настроение хорошее после игры. Мы выиграли 3:0 у серьёзного соперника и завершили первый круг на первом месте. Это, безусловно, радует. Но игра была непростой, и счёт 3:0, возможно, не совсем отражает её реальное течение. Был момент, когда после нашей потери мяча «Алания» создала опасный момент, и мяч попал в штангу. Виталий (Ботнарь) задел его рукой, и это нас спасло. Этот эпизод был ключевым — могло всё повернуться иначе, даже несмотря на то что мы играли в большинстве.

Были и ошибки, особенно в первом тайме, когда мы теряли мячи, а соперник отвечал контратаками. Нужно продолжать работать и разбирать эти моменты. Но в целом ребята — молодцы, все старались, никто не выпадал. Замены тоже усилили игру», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.