Денис Глушаков прокомментировал победу «Спартака» в дерби с ЦСКА
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли ПФК ЦСКА со счётом 2:0.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Закономерный результат дерби. Всегда интересно наблюдать за такими матчами. Неспроста в дерби много борьбы и красные карточки. Игра получилась хорошей. Что касается стычки, то понятно, что здесь эмоции. Все реагируют по-разному. Всё, что в дерби должно было произойти — всё произошло. Самое главное, что выиграл «Спартак», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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