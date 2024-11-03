Денис Глушаков прокомментировал победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли ПФК ЦСКА со счётом 2:0.

«Закономерный результат дерби. Всегда интересно наблюдать за такими матчами. Неспроста в дерби много борьбы и красные карточки. Игра получилась хорошей. Что касается стычки, то понятно, что здесь эмоции. Все реагируют по-разному. Всё, что в дерби должно было произойти — всё произошло. Самое главное, что выиграл «Спартак», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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