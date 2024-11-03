В «Зените» подтвердили, что Латышонок и Нино проходят обследования после травм
Поделиться
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о повреждениях вратаря сине-бело-голубых Евгения Латышонка и центрального защитника Нино, полученных ими в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1).
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12' 2:0 Гонду – 15' 2:1 Кагермазов – 61'
«Рано судить о степени повреждений Латышонка и Нино. Обследования проводятся», — приводит слова Медведева Metaratings.
Напомним, Латышонок был заменён на 34-й минуте встречи, Нино — на 59-й минуте.
В нынешнем сезоне Латышонок принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Нино сыграл 16 матчей во всех соревнованиях, в которых забил один гол.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 3 ноября 2024
-
17:16
-
17:14
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:45
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:20
-
16:16
-
16:15
-
16:15
-
16:09
-
16:05
-
16:04
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
15:45
-
15:43
-
15:39
-
15:30
-
15:30
-
15:19
-
15:18
-
15:15
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:53
-
14:50
-
14:35