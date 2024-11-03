В «Зените» подтвердили, что Латышонок и Нино проходят обследования после травм

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о повреждениях вратаря сине-бело-голубых Евгения Латышонка и центрального защитника Нино, полученных ими в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1).

«Рано судить о степени повреждений Латышонка и Нино. Обследования проводятся», — приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, Латышонок был заменён на 34-й минуте встречи, Нино — на 59-й минуте.

В нынешнем сезоне Латышонок принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Нино сыграл 16 матчей во всех соревнованиях, в которых забил один гол.

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