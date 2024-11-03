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Ван Нистелрой: «Юнайтед» — единственный клуб, в котором я бы согласился быть помощником

Ван Нистелрой: «Юнайтед» — единственный клуб, в котором я бы согласился быть помощником
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Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой, ранее занимавший должность помощника в штабе нидерландского специалиста Эрика тен Хага, высказался о работе в штабе «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» — единственное место, в котором я бы согласился работать в качестве помощника. Должен сказать, что мне очень понравилась эта роль. Я посвятил себя роли помощника тренера и сделал это с большой гордостью», — приводит слова ван Нистелроя журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после ухода главного тренера Эрика тен Хага, который возглавлял команду с 2022 года, «Юнайтед» разгромил дома «Лестер Сити» со счётом 5:2. После девяти сыгранных матчей клуб занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

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