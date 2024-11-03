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Дзюба — о голе в ворота «Крыльев»: напугал защитников, на паузе сделал черпачок

Дзюба — о голе в ворота «Крыльев»: напугал защитников, на паузе сделал черпачок
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Акрона», а Дзюба забил второй мяч своей команды.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20'     2:0 Дзюба – 72'    

«С первой минуты мы обозначили, что номер один в этой игре. По всем показателям были быстрее, мощнее, злее. Во всех единоборствах практически. В первом тайме ещё могли всё завершить. «Крылья Советов» выпустили хороший ролик, а мы ответили хорошей игрой. Команде браво, тренерскому штабу браво. Отдельный респект врачам, которые восстановили меня в кратчайшие сроки.

Мой гол? Бака (Бакаев) сделал длинную передачу, я напугал двух защитников, подобрал мяч. Прочитал чуть ситуацию, и всё. Видел, что справа кто‑то бежал, думал покатить. Но потом подумал, что надо самому попытаться. Просто на паузе попробовал сделать черпачок. Вратарю уже ничего не оставалось», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

На 20-й минуте португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал вывел тольяттинцев вперёд. На 72-й минуте нападающий хозяев Артём Дзюба забил второй гол в ворота самарцев. На 90+2-й минуте форвард «Крыльев» Иван Сергеев не смог реализовать 11-метровый удар, пробив мимо ворот.

На данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 14 матчей. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 10-й строчке.

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