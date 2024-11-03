Сёмин высказался о передаче Миранчука на победный гол «Атланты» в игре с «Интер Майами»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала с «Интер Майами» (2:1), в котором он отметился результативной передачей.

«Лёша сделал решающую передачу на победный «Атланты». Он чувствовал себя очень уверенно. Можно сказать, что это определяющий футболист, который двигает игру «Атланты» в атаке. Он провёл очень хороший матч. Эта победа дорогого стоит, потому что команда продолжает борьбу. Лёша адаптируется и набирает кондиции. У него громадный потенциал играть ещё лучше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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