«Шинник» обыграл «Черноморец» и покинул зону вылета Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра выступил Антон Фролов (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 10-й минуте. Отличился полузащитник «Шинника» Василий Алейников.

После этой победы в активе «Шинника» стало 18 очков. Команда из Ярославля поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата. «Черноморец» с 24 очками занимает пятую строчку.