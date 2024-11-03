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«Шинник» обыграл «Черноморец» и покинул зону вылета Первой лиги

«Шинник» обыграл «Черноморец» и покинул зону вылета Первой лиги
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Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра выступил Антон Фролов (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Алейников – 10'    

Единственный гол в матче был забит на 10-й минуте. Отличился полузащитник «Шинника» Василий Алейников.

После этой победы в активе «Шинника» стало 18 очков. Команда из Ярославля поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата. «Черноморец» с 24 очками занимает пятую строчку.

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