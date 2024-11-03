В Таджикистане готовы провести серию товарищеских матчей со сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Таджикистана Фурхат Ахмеджанов высказался о возможности организации товарищеских матчей со сборной России.

«Официальных договорённостей по поводу серии товарищеских матчей в следующем году нет, но мы постоянно находимся в контакте с РФС и общаемся на эту тему. У нас есть идея сделать большую серию домашних и выездных матчей со сборной России в ближайшем будущем — наша команда в любое время готова сыграть в РФ.

Пока мы с российской стороной даже и близко не обсуждали даты возможных игр. В следующем году будет много дат, так называемых «дней ФИФА», в рамках которых мы, возможно, сыграем со сборной России. Такой матч может состояться», — приводит слова Ахмеджанова Sport24.

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча. 21 марта Россия победила сербскую национальную команду со счётом 4:0. 7 июня сборная России выиграла у Беларуси со счётом 4:0. 5 сентября Россия разгромила вьетнамскую национальную команду со счётом 3:0.

15 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября российская национальная команда встретится с Сирией.

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