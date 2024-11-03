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Экс-игрок «Крыльев» Кабутов: не понимаю отставки Корниленко — он должен оставаться в клубе

Экс-игрок «Крыльев» Кабутов: не понимаю отставки Корниленко — он должен оставаться в клубе
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов, ныне выступающий за «Рубин», прокомментировал отставку Сергея Корниленко с поста спортивного директора самарского клуба.

«Я пока не знаю, что происходит в «Крыльях». Я сосредоточен на своей команде. Для меня это непонятно. Мне кажется, что в Самаре должно оставаться всё на своих местах. Есть клуб, за который болеет город. Есть тренерский штаб, который умеет работать. Я не понимаю этого.

С Корниленко не связывался после увольнения. Я не понимаю его увольнения. Думаю, что он должен оставаться в клубе, также как и Осинькин, — они могут добиться там большего», — сказал Кабутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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