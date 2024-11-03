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«Великолепно, он получил всё, что заслужил». Дзюба — об отставке Корниленко из «Крыльев»

«Великолепно, он получил всё, что заслужил». Дзюба — об отставке Корниленко из «Крыльев»
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал отставку Сергея Корниленко с поста спортивного директора самарских «Крыльев Советов». Об уходе специалиста было объявлено 31 октября.

«Великолепно. Как последнее время он себя ведёт… Он получил всё, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас мы даже не здороваемся. Это на его совести. Что‑то менять в «Крыльях» точно надо», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После 14 сыгранных матчей самарские «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, записав в свой актив 12 очков.

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