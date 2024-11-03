Юрий Сёмин: некоторые игроки ЦСКА и «Спартака» забыли, что главное — сама игра

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

«Такие дерби бывают. Постоянно много борьбы и столкновений. Конечно, не стоило менять футбол на эти стычки и различные падения. Во главе угла должен быть футбол. Некоторые игроки обеих команд вчера забыли, что главное — это сама игра. По самой игре всё было ожидаемо. «Спартак» закономерно выиграл — он был немного лучше, может, немного удачливее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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