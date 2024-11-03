Бобёр: две грубейшие ошибки обороны «Крыльев» привели к результату в игре с «Акроном»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр прокомментировал поражение самарцев в матче 14-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2).

«Две грубейшие ошибки обороны «Крыльев Советов» привели к итоговому результату в игре с «Акроном». Сложно сказать, что привело к этим ошибкам, потому что они были больше индивидуальные, чем командные. Психологическое состояние команды после этого матча будет чуть хуже, чем было ранее. Ближайшие матчи покажут, как они будут из этого состояния выходить. Чтобы вернуться в нормальное состояние, нужны победы в следующих матчах. Надеюсь, что-то получится по результату», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.