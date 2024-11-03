Никита Глушков: сборной проще было бы сыграть с клубом РПЛ, чем со второй командой Брунея

Полузащитник «Балтики» Никита Глушков считает, что сборной России было бы проще провести товарищеский матч с клубом из чемпионата России, чем со второй командой Брунея. Напомним, сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября.

«Ехать в сборную в любом случае почётно. Это даже не обсуждается. Но играть со второй командой Брунея как будто бы сомнительно. Мне кажется, было бы проще сыграть с клубом из Премьер-Лиги. Сборная Медиалиги в прошлом году играла против сборной ФНЛ, получилось не сильно конкурентно. Сначала им нужно обыгрывать сборную ФНЛ, а уже потом играть со сборной России», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Как сборная России играет при Карпине: