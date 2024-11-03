«Аталанта» в гостях разгромила лидера Серии А «Наполи»

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Довери. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 10-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман открыл счёт во встрече. На 31-й минуте Лукман оформил дубль. На 90+3-й минуте нападающий Матео Ретеги довёл счёт до разгромного.

«Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 22 очка за 11 матчей. «Наполи» заработал 25 очков и располагается на первой строчке.

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