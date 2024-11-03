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«Спартак» обратится в ЭСК РФС по красной карточке Литвинова в матче ЦСКА

«Спартак» обратится в ЭСК РФС по красной карточке Литвинова в матче ЦСКА
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб планирует обратиться в ЭСК РФС по поводу красной карточки полузащитника Руслана Литвинова, полученной в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Планируем в установленном порядке обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Литвинова», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову.

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