«Спартак» обратится в ЭСК РФС по красной карточке Литвинова в матче ЦСКА

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб планирует обратиться в ЭСК РФС по поводу красной карточки полузащитника Руслана Литвинова, полученной в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0).

«Планируем в установленном порядке обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Литвинова», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову.