«Ахмат» — «Пари НН»: Босельи открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Пари НН». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за 13 матчей. «Пари НН» заработал 12 очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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