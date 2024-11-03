Игрок «Динамо» Мх Касинтура: Винисиус больше заслуживал «Золотого мяча», чем Родри

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура считает, что нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор больше заслужил выиграть «Золотой мяч», чем полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Футбол — коллективный вид спорта, поэтому если бы я мог, то не вручал такие награды, как «Золотой мяч». Вместо этого выбрал бы лучшую команду, чтобы на каждой позиции кого-то выделить. Но люди уделяют слишком много внимания этой награде. Мне кажется, Винисиус больше заслуживал «Золотого мяча», чем Родри», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: