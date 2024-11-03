Фанаты «Аль-Иттифака» освистали Стивена Джеррарда после проигранного матча

Болельщики «Аль-Иттифака» освистали главного тренера команды Стивена Джеррарда после проигранного матча 9-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Кадисией» (0:2).

«Аль-Иттифак» не смог победить ни в одном из последних шести матчей чемпионата Саудовской Аравии. После девяти туров Про-Лиги подопечные Джеррарда заработали 11 очков и на текущий момент располагаются на 11-й строчке.

Английский специалист был назначен на должность главного тренера «Аль-Иттифака» летом 2023 года. До этого Джеррард возглавлял «Астон Виллу» и «Рейнджерс». В следующем туре «Аль-Иттифак» встретится с «Аль-Хилялем» (8 ноября).

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