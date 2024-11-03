Вратарь «Динамо» Мх Волк: интересно было попробовать силы с «Зенитом», собой не доволен

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о поражении в матче 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Хорошая игра с хорошим соперником. Очень интересно было попробовать свои силы. К сожалению, пропустили два быстрых гола, попытались исправить ситуацию. Думаю, достаточно неплохо у нас это получалось. В какой-то момент начали давить, но просто немножко не хватило, наверное. Но есть в чём прибавлять, куда расти. Будем стараться исправлять те ошибки, которые допускали, чтобы быть лучше завтра. Я свою работу выполняю, стараюсь делать её максимально качественно. К сожалению, два гола пропустил, поэтому не могу быть собой доволен», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.