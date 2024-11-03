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Ахмат — Пари Нижний Новгород, результат матча 14-го тура РПЛ, счёт — 0:2, 3 ноября 2024 года

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Ахмат» в гостевом матче 14-го тура РПЛ
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Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Пари НН». Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). «Пари Нижний Новгород» одержал победу в матче со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 55'     0:2 Эктов – 90+8'    

На 54-й минуте полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев не реализовал пенальти. На 56-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи. На 90+8-й минуте отличился защитник гостей Александр Эктов.

После этой победы «Пари Нижний Новгород» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» имеет в своём активе девять очков и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

Турнирная таблица РПЛ
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