Ромащенко — о драке в дерби: игроки выходят, чтобы радовать игрой, а не маханием руками

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко высказался о драке в дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу одержали красно-белые со счётом 2:0.

«Спартак» был лучше в дерби. Может, качество футбола кого-то расстроило, но по первому тайму «Спартак» выглядел более цельно, имел большое преимущество в средней линии поля. Можно отметить Пруцева, Умярова, Барко. Эта тройка переиграла ЦСКА в центре поля, во многом благодаря этому «Спартак» победил.

Не хочется обсуждать драку. Я сторонник того, чтобы говорить про футбол. Такие ситуации никогда не красили и не будут красить футбол. Футболисты выходят, чтобы демонстрировать своё мастерство и радовать игрой, а не маханием руками. Такое никогда никем не приветствуется», — сказал Романенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.