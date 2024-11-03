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Ромащенко — о драке в дерби: игроки выходят, чтобы радовать игрой, а не маханием руками

Ромащенко — о драке в дерби: игроки выходят, чтобы радовать игрой, а не маханием руками
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Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко высказался о драке в дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу одержали красно-белые со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Спартак» был лучше в дерби. Может, качество футбола кого-то расстроило, но по первому тайму «Спартак» выглядел более цельно, имел большое преимущество в средней линии поля. Можно отметить Пруцева, Умярова, Барко. Эта тройка переиграла ЦСКА в центре поля, во многом благодаря этому «Спартак» победил.

Не хочется обсуждать драку. Я сторонник того, чтобы говорить про футбол. Такие ситуации никогда не красили и не будут красить футбол. Футболисты выходят, чтобы демонстрировать своё мастерство и радовать игрой, а не маханием руками. Такое никогда никем не приветствуется», — сказал Романенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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