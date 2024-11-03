Защитник махачкалинского «Динамо»: пауза после гола пошла на пользу только «Зениту»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Победу одержали сине-бело-голубые со счётом 2:1.

– Поздравляю вас с голом. Что судьи так долго после него изучали?

– Не знаю. Вроде на «вне игры» проверяли. Когда мы спрашивали арбитра, он ничего не отвечал, говорил только: «Ждём». И мы не знали, что думать, что делать. После гола на эмоциях должны были пойти вперёд, но нас заставили стоять пять-шесть минут. Эта пауза пошла на пользу только «Зениту».

– И не вспомнить, когда были такие долгие паузы в игре с участием «Динамо»?

– Были такие. И, к сожалению, в нашу пользу не было ни одной, все только против нас. «Динамо» потеряло девять очков из-за ошибок судей – об этом даже в передачах на ТВ говорят. Но я не хочу на арбитров всё сваливать. Самим надо играть лучше. Конечно, мы забиваем мало, поэтому рассчитываем на стандарты. Со временем, надеюсь, будем забивать больше, – приводит слова Кагермазова «РБ Спорт».