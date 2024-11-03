Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник махачкалинского «Динамо»: пауза после гола пошла на пользу только «Зениту»

Защитник махачкалинского «Динамо»: пауза после гола пошла на пользу только «Зениту»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Победу одержали сине-бело-голубые со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 61'    

– Поздравляю вас с голом. Что судьи так долго после него изучали?
– Не знаю. Вроде на «вне игры» проверяли. Когда мы спрашивали арбитра, он ничего не отвечал, говорил только: «Ждём». И мы не знали, что думать, что делать. После гола на эмоциях должны были пойти вперёд, но нас заставили стоять пять-шесть минут. Эта пауза пошла на пользу только «Зениту».

– И не вспомнить, когда были такие долгие паузы в игре с участием «Динамо»?
– Были такие. И, к сожалению, в нашу пользу не было ни одной, все только против нас. «Динамо» потеряло девять очков из-за ошибок судей – об этом даже в передачах на ТВ говорят. Но я не хочу на арбитров всё сваливать. Самим надо играть лучше. Конечно, мы забиваем мало, поэтому рассчитываем на стандарты. Со временем, надеюсь, будем забивать больше, – приводит слова Кагермазова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Игрок «Динамо» Мх Касинтура: судейские трактовки никому не понятны, даже самим судьям
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android