Владелец «Акрона»: наша идея — полностью снести старый стадион «Торпедо» и построить новый

Владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал о планах построить новый стадион для клуба.

«Пока обсуждать нечего. Безусловно, как только мы будем готовы, возможно, в ближайшее время что-то анонсируем. Мы хотим строить, но пока есть нюансы. Стадион планируется на 14 тысяч зрителей. Наша идея – полностью снести старый стадион «Торпедо» и построить новый на его месте», – приводит слова Морозова Metaratings.

Напомним, сейчас клуб проводит матчи на «Солидарность Самара Арена» в Самаре. «Акрон» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе у команды 16 очков в 14 турах чемпионата.