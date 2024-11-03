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Владелец «Акрона»: наша идея — полностью снести старый стадион «Торпедо» и построить новый

Владелец «Акрона»: наша идея — полностью снести старый стадион «Торпедо» и построить новый
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Владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал о планах построить новый стадион для клуба.

«Пока обсуждать нечего. Безусловно, как только мы будем готовы, возможно, в ближайшее время что-то анонсируем. Мы хотим строить, но пока есть нюансы. Стадион планируется на 14 тысяч зрителей. Наша идея – полностью снести старый стадион «Торпедо» и построить новый на его месте», – приводит слова Морозова Metaratings.

Напомним, сейчас клуб проводит матчи на «Солидарность Самара Арена» в Самаре. «Акрон» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе у команды 16 очков в 14 турах чемпионата.

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