Экс-вратарь Абаев: «Спартаку» не хватает стабильности

Экс-голкипер Илья Абаев поделился мнением об игре московского «Спартака», а также рассказал о слабых местах красно-белых.

– «Спартак» – яркая команда, которая должна идти в самом верху турнирной таблицы. Но красно-белым не хватает стабильности. Только «Спартак» одержит несколько побед на старте, и все сразу начинают говорить о чемпионстве. Но клуб далеко не всегда оказывается наверху.

– Сейчас «Спартак» занимает пятое место. Это реальный уровень команды или красно-белые объективно недобрали очков?

– Любая команда, которая находится на пятом месте, найдёт матчи, в которых она могла бы набрать очки, но не сделала этого, — приводит слова Абаева Metaratings.

После 14 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 10 ноября, начало — в 15:15 мск.