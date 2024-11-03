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Нигматуллин: выход в плей-офф и удачи «Атланты» связаны с приходом Миранчука

Нигматуллин: выход в плей-офф и удачи «Атланты» связаны с приходом Миранчука
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Бывший вратарь Руслан Нигматуллин высказался об игре российского футболиста Алексея Миранчука в американской «Атланте Юнайтед».

США — Major League Soccer . 1/8 финала
03 ноября 2024, воскресенье. 02:10 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Мартинес – 40'     1:1 Уильямс – 58'     2:1 Силва – 90+4'    

«МЛС очень даже по зубам Алексею. Нельзя назвать МЛС чемпионатом высокого уровня. В целом МЛС интересный, достаточно хорошо и вкусно его подают, как умеют в американских видах спорта. Высокое мастерство Миранчука, конечно же, кстати для «Атланты».

Нельзя принижать достоинства Миранчука, потому что до прихода Алексея команда выглядела совсем по-другому. Все удачи и неожиданный выход в плей-офф — всё это связано с приходом Миранчука. У «Атланты» есть шансы идти дальше, но обыграть «Интер» во Флориде будет непросто», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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