Нигматуллин: выход в плей-офф и удачи «Атланты» связаны с приходом Миранчука

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин высказался об игре российского футболиста Алексея Миранчука в американской «Атланте Юнайтед».

«МЛС очень даже по зубам Алексею. Нельзя назвать МЛС чемпионатом высокого уровня. В целом МЛС интересный, достаточно хорошо и вкусно его подают, как умеют в американских видах спорта. Высокое мастерство Миранчука, конечно же, кстати для «Атланты».

Нельзя принижать достоинства Миранчука, потому что до прихода Алексея команда выглядела совсем по-другому. Все удачи и неожиданный выход в плей-офф — всё это связано с приходом Миранчука. У «Атланты» есть шансы идти дальше, но обыграть «Интер» во Флориде будет непросто», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.