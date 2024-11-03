Касинтура: на краснодарском стадионе атмосфера намного лучше, чем на «Газпром Арене»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура сравнил атмосферу на стадионах в Санкт-Петербурге и в Краснодаре. Накануне «Динамо» Махачкала в гостях встретилось с «Зенитом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу одержали сине-бело-голубые со счётом 2:1.

«Газпром Арена» — хороший стадион, но, если говорить об инфраструктуре, мне кажется, можно ещё лучше. Я дважды играл здесь, дважды играл в Краснодаре. И там, на мой взгляд, атмосфера намного лучше, чем в Петербурге», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда из Дагестана заработала 12 очков. По итогам группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России махачкалинцы заняли третье место с восемью очками и продолжат выступать в Пути регионов.