Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Касинтура: на краснодарском стадионе атмосфера намного лучше, чем на «Газпром Арене»

Касинтура: на краснодарском стадионе атмосфера намного лучше, чем на «Газпром Арене»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура сравнил атмосферу на стадионах в Санкт-Петербурге и в Краснодаре. Накануне «Динамо» Махачкала в гостях встретилось с «Зенитом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу одержали сине-бело-голубые со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 61'    

«Газпром Арена» — хороший стадион, но, если говорить об инфраструктуре, мне кажется, можно ещё лучше. Я дважды играл здесь, дважды играл в Краснодаре. И там, на мой взгляд, атмосфера намного лучше, чем в Петербурге», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда из Дагестана заработала 12 очков. По итогам группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России махачкалинцы заняли третье место с восемью очками и продолжат выступать в Пути регионов.

Материалы по теме
Эксклюзив
Эгаш Касинтура рассказал о влиянии судейства на результаты «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android