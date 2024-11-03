«Пари Нижний Новгород» одержал первую победу в РПЛ под руководством Гончаренко

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Ахмат» со счётом 2:0 в матче 14-го тура РПЛ. Таким образом, нижегородская команда одержала первую победу в чемпионате России под руководством тренера Виктора Гончаренко.

На 54-й минуте полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев не реализовал пенальти. На 56-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи. На 90+8-й минуте отличился защитник гостей Александр Эктов.

После этой победы «Пари Нижний Новгород» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» имеет в своём активе девять очков и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.