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Артём Дзюба обратился к Ивану Сергееву после матча «Акрона» и «Крыльев Советов»

Артём Дзюба обратился к Ивану Сергееву после матча «Акрона» и «Крыльев Советов»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба через СМИ обратился к форварду «Крыльев Советов» Ивану Сергееву после очного матча (2:0) 14-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20'     2:0 Дзюба – 72'    

«Я знал, что Сергеев пробьёт пенальти мимо. Было видно, что он не в своей тарелке сейчас. Я хочу через вас передать, Ваня это обязательно прочитает. У него сейчас два пути: или он сдастся и, извините за выражение, повесит соплю, или закусится и вернётся ещё сильнее», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

На 20-й минуте португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал вывел тольяттинцев вперёд. На 72-й минуте Артём Дзюба забил второй гол в ворота самарцев. На 90+2-й минуте Сергеев не смог реализовать 11-метровый удар, пробив мимо ворот.

На данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 14 матчей. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 12-й строчке.

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