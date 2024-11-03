Шамиль Газизов: думаю, что игра с «Сочи» для нас неплохое испытание

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Сочи». Встреча состоится 27 ноября.

«Классно, тепло — едем в Сочи. Очень хорошая команда, которая недавно была в Российской Премьер‑Лиге и показывала динамичный, красивый футбол. Нам всё нравится. Всё супер. Уверен, в Сочи будет хорошая погода. Посмотрим, может, сразу прилетим туда из Нижнего, проведём мини‑сбор. А может, с Махачкалы. По сути, климатические условия у нас будут подходить.

В принципе, все потенциальные соперники были сильные. Всем четырём командам нужно респект выразить. Мы к любой команде были готовы, но неплохо, что достался «Сочи». Думаю, для нас это неплохое испытание», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».