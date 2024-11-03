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Радимов: надеюсь, что действия Евгеньева — это следствие его невысокого уровня

Радимов: надеюсь, что действия Евгеньева — это следствие его невысокого уровня
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Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов резко высказался об игре защитника самарских «Крыльев Советов» Романа Евгеньева в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:2). Оба гола самарская команда пропустила после неудачных действий Евгеньева.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20'     2:0 Дзюба – 72'    

«Боюсь, что, если я напишу открыто то, что думаю, меня могут осудить, поэтому попробую спрятать посыл между строк. Очень надеюсь, что действия Евгеньева — это действительно следствие его невысокого уровня, а не нечто иное.

Но в любом случае очень хочу, чтобы в самарской команде его не было. Независимо от того, сохранит ли работу [Игорь] Осинькин или будет другой тренер», — написал Радимов в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Евгеньев сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

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