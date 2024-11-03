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Давид Волк: ребята, которые говорят, что не хотят переходить в «Зенит», сильно лукавят

Давид Волк: ребята, которые говорят, что не хотят переходить в «Зенит», сильно лукавят
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о футболистах, которые говорят, что не хотят переходить в санкт-петербургский «Зенит».

«Ребята, которые говорят, что не хотят переходить в «Зенит», очень сильно лукавят. Что касается меня, сейчас я в «Динамо» Махачкала, у меня всё в порядке. Нужно показывать класс на дистанции, а потом уже думать и решать, куда можно уйти, а куда нет», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, сейчас махачкалинское «Динамо» располагается на 11-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 12 очков в 14 турах чемпионата.

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