Давид Волк: ребята, которые говорят, что не хотят переходить в «Зенит», сильно лукавят

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о футболистах, которые говорят, что не хотят переходить в санкт-петербургский «Зенит».

«Ребята, которые говорят, что не хотят переходить в «Зенит», очень сильно лукавят. Что касается меня, сейчас я в «Динамо» Махачкала, у меня всё в порядке. Нужно показывать класс на дистанции, а потом уже думать и решать, куда можно уйти, а куда нет», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, сейчас махачкалинское «Динамо» располагается на 11-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 12 очков в 14 турах чемпионата.