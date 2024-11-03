«Атлетико» Мадрид уверенно обыграл «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги

Завершился матч 12-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Лас-Пальмас». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.

На 37-й минуте забил нападающий мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне, которому ассистировал защитник Науэль Молина. На 83-й минуте отличился форвард «Атлетико» Александр Сёрлот с передачи Родриго Де Пауля.

После этого матча в активе «Атлетико» 23 очка. Подопечные Диего Симеоне занимают третье место после 12 матчей. «Лас-Пальмас» с девятью очками располагается на 18-й строчке.