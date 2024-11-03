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Таранов: правильно, что Роша не дал себя в обиду, удаление Литвинова — верное решение

Таранов: правильно, что Роша не дал себя в обиду, удаление Литвинова — верное решение
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Бывший футболист Иван Таранов высказался о решениях главного арбитра матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Спартак» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Совершенно согласен с решением Сухого, которому подсказал Карасёв. Что касается реакции на эпизод Роши, так нельзя — он понёс за это наказание в виде красной карточки. Но и то, что не дал себя в обиду, тоже правильно. Карасёв подсказал, что со стороны «Спартака» нужно было удалять Литвинова — абсолютно верное решение.

Говорили, что, если бы Сухой не упустил эпизод с Кисляком, ничего бы не было. Я бы с этим не согласился. После этого подката, возможно, и была бы отложенная жёлтая карточка. Но мяч остался у «Спартака» и атака продолжилась, поэтому Сухой правильно сработал. А произошедшее дальше никто не мог предположить. Скорее всего, связано это с тем, что у ЦСКА мало получалось в атаке — эмоции просто вышли на первый план», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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