Таранов: правильно, что Роша не дал себя в обиду, удаление Литвинова — верное решение

Бывший футболист Иван Таранов высказался о решениях главного арбитра матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Спартак» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Совершенно согласен с решением Сухого, которому подсказал Карасёв. Что касается реакции на эпизод Роши, так нельзя — он понёс за это наказание в виде красной карточки. Но и то, что не дал себя в обиду, тоже правильно. Карасёв подсказал, что со стороны «Спартака» нужно было удалять Литвинова — абсолютно верное решение.

Говорили, что, если бы Сухой не упустил эпизод с Кисляком, ничего бы не было. Я бы с этим не согласился. После этого подката, возможно, и была бы отложенная жёлтая карточка. Но мяч остался у «Спартака» и атака продолжилась, поэтому Сухой правильно сработал. А произошедшее дальше никто не мог предположить. Скорее всего, связано это с тем, что у ЦСКА мало получалось в атаке — эмоции просто вышли на первый план», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.