Защитник махачкалинского «Динамо»: Соболев — большой и неудобный нападающий

Защитник махачкалинского «Динамо» Илья Кирш высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Победу одержали санкт-петербуржцы со счётом 2:1.

«Неплохо выступили, но могли и лучше. Всегда есть куда расти. Думаю, что во втором тайме имели хорошую возможность отыграться. Соболев – большой и неудобный нападающий. Он один из сильнейших форвардов в РПЛ. Против него действительно непросто», — приводит слова Кирша Metaratings.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда из Дагестана заработала 12 очков. По итогам группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России махачкалинцы заняли третье место с восемью очками и продолжат выступать в Пути регионов.