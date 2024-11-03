Таранов: не понимаю выражения «сливать тренера», сам Осинькин не рад ситуации

Бывший футболист Иван Таранов прокомментировал слова Владислава Радимова о том, что защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев намеренно мог ошибаться в матче 14-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2).

— Владислав Радимов намекнул, что действия Евгеньева в игре с «Акроном» могут быть не просто ошибкой. У вас есть ощущение, что некоторые игроки в «Крыльях» могут «сливать» тренера?

— Я вообще не понимаю выражение «сливать тренера». Сколько у нас было проблем в Самаре… Мы то вылетали в ФНЛ, то возвращались — очень часто тоже ходили разговоры и была фраза «сливают тренера». Я вообще не понимаю этой фразы. Это нужно выходить и специально плохо играть? Такого не бывает. Есть атмосфера внутри коллектива. «Сливать» тренера — это неверное выражение.

Я не встречал такого ни в одной команде. Во-первых, это репутация самого футболиста. Кто любит проигрывать? Никто. Не для этого же приходят играть в профессиональный футбол. Я совершенно не согласен с этим выражением. На своей практике я такого не застал. Пока я был в Самаре, там поменялось десять тренеров. Можно сказать, что мы каждого «сливали»? Абсолютный бред.

У «Крыльев» действительно есть проблемы, и они начались не вчера. Этот шлейф тянется уже на протяжении нескольких месяцев. Скорее всего, что-то нужно менять. Да, оставили Осинькина и дали шанс, но не получается. Думаю, сам Игорь Витальевич не рад сложившейся ситуации и понимает, что нет инструментов, чтобы исправить ситуацию, — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.