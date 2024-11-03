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Тренер «Торпедо» Кононов высказался о влиянии удаления Плиева в матче с «Аланией»

Тренер «Торпедо» Кононов высказался о влиянии удаления Плиева в матче с «Аланией»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал удаление с поля защитника «Алании» Константина Плиева в матче 17-го тура Мелбет Первой лиги. «Торпедо» одержало победу со счётом 3:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
3 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Роганович – 23'     2:0 Коледин – 62'     3:0 Максимов – 86'    
Удаления: нет / Плиев – 21'

«Конечно, каждое удаление оказывает влияние. На выезде, имея на одного футболиста меньше, играть сложно, и «Алания» оказалась в трудной ситуации. Но даже после удаления соперники продолжали атаковать, особенно во втором тайме, и у нас были сложные периоды в игре, когда приходилось больше обороняться. Отмечу соперника — это играющая команда, и думаю, что для них это временные неудачи. Удаление, с одной стороны, было для нас плюсом, но, возможно, после него мы несколько потеряли концентрацию, допустили три-четыре потери на своей половине поля. Эти эпизоды надо будет разобрать и не допускать в будущем», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

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