Тренер «Торпедо» Кононов высказался о влиянии удаления Плиева в матче с «Аланией»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал удаление с поля защитника «Алании» Константина Плиева в матче 17-го тура Мелбет Первой лиги. «Торпедо» одержало победу со счётом 3:0.

«Конечно, каждое удаление оказывает влияние. На выезде, имея на одного футболиста меньше, играть сложно, и «Алания» оказалась в трудной ситуации. Но даже после удаления соперники продолжали атаковать, особенно во втором тайме, и у нас были сложные периоды в игре, когда приходилось больше обороняться. Отмечу соперника — это играющая команда, и думаю, что для них это временные неудачи. Удаление, с одной стороны, было для нас плюсом, но, возможно, после него мы несколько потеряли концентрацию, допустили три-четыре потери на своей половине поля. Эти эпизоды надо будет разобрать и не допускать в будущем», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.